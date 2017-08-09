"Барселона" не отправляет в "ПСЖ" трансферный лист Неймара. Крайний срок - 18 августа

"Барселона" и Федерация футбола Испании до сих пор не отправили в "ПСЖ" трансферный лист форварда Неймара, что, вероятно, помешает бразильскому новичку дебютировать в парижском клубе и во 2-м туре чемпионата Франции. В воскресенье столичная команда играет в Генгаме, где распродали все места на стадионе через несколько часов после того как стало известно о переходе Неймара.

Руководители каталонского клуба и испанской лиги возмущены тем, что "ПСЖ" выкупил контракт бразильца на "катарские деньги" – за прописанную сумму отступных в 222 миллиона евро. Они видят в этом злостное нарушение финансового fair play и решили тянуть время с заявкой звезды в чемпионат Франции как можно дольше, утверждает L’Equipe.

По информации издания, при этом после 18 августа международный сертификат придет автоматически. Пока же руководство французской лиги готово обратиться в ФИФА, чтобы ускорить процесс.