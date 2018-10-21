Бангура осужден за незаконное получение пособия по безработице

Бывший нападающий киевского "Динамо" и "Нанта" Исмаэль Бангура признан виновным в мошенничестве. Он осужден на полгода тюрьмы условно и должен выплатить штраф в размере 131487 евро организации, которую обманул. Также суд наложил арест на его дом во Франции стоимостью 250 тысяч евро, сообщает Ouest-France.

Бангура после окончания контракта с "Нантом" в 2016 году подал заявление для оформления пособия по безработице. Он получал около 6 тысяч евро в месяц и в период с марта 2016 года по март 2018-го получил около 141 тысячи евро. Однако практически сразу после оформления пособия Бангура подписал контракт с клубом "Аль-Раед" из Саудовской Аравии, о чем не сообщил в организацию, выплачивавшую ему пособие, и продолжал его получать в дополнение к зарплате футболиста. Махинация была выявлена далеко не сразу. В суде адвокат футболиста заявлял, что Бангура играл за "Аль-Раед" в качестве любителя на добровольной основе и денег не получал.