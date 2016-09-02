Балотелли заверил, что "Ницца" не рискует, подписав с ним контракт

Новичок "Ниццы" Марио Балотелли уверен, что клуб не рискует, подписав контракт с ним. В минувшем сезоне нападающий, права на которого принадлежали "Ливерпулю", выступал за "Милан" на правах аренды. Он принял участие в 23 матчах, забив три мяча и сделав одну голевую передачу.

- Моя карьера отличается от той, которую обсуждают, - приводит AS слова Балотелли. - Подписание контракта со мной не носит никакого риска. Да, у меня были проблемы с физическим состоянием. Но риск? Нет. Я хочу играть. Мы говорили об этом с главным тренером, который был заинтересован в моем подписании. Надеюсь, что все будет хорошо.