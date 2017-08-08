Балотелли задержан в Италии за превышение скорости

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли был задержан итальянской полицией за превышение скорости. Как сообщает Il Giornale di Vincenza, полицейские задержали недалеко от Падуи два автомобиля: "Феррари" и "Ламборгини". Они двигались со скоростью примерно 200 км/ч. За рулем зарегистрированной во Франции "Феррари" был Балотелли, а за рулем зарегистрированной в Италии "Ламборгини" – его друг.

По данным источника, водители извинились перед полицейскими, Балотелли вел себя вежливо и признал свою вину. Футболист и его товарищ должны отделаться штрафом и штрафными баллами в своей лицензии.