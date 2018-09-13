19:59 | Футбол — Франция

Балотелли временно выведен из состава "Ниццы" из-за лишнего веса

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Нападающий "Ниццы"  Марио Балотелли временно выведен из состава французского клуба из-за лишнего веса, сообщает Football Italia. По этой же причине главный тренер сборной Италии  Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад.

Сообщается, что вес итальянца преодолел отметку в 100 килограмм. При этом рост Балотелли составляет 189 сантиметров. 

Балотелли не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Ренна", который состоится 14 сентября.

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