Балотелли сможет сыграть с "Лионом"

Профессиональная футбольная лига Франции объявила об отмене второй желтой карточки, полученной нападающим "Ниццы" Марио Балотелли в матче 8-го тура лиги 1 против "Лорьяна" (2:1). Дисциплинарная комиссия признала ошибочным решение главного судьи Оливье Туаля, который удалил игрока под занавес встречи. Таким образом, 26-летний итальянец сможет принять участие во встрече 9-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Преиздент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер остался доволен этим решением, а также отметил, что не держит обиду на рефери, так как все совершают ошибки.