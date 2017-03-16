11:29 | ФУТБОЛ — Франция

Балотелли рассказал, что в юном возрасте мог перейти в "Барселону"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли рассказал, что в юном возрасте мог присоединиться к "Барселоне". В результате футболист подписал контракт с "Интером", после чего выступал в "Манчестер Сити", "Милане" и "Ливерпуле", а к "Ницце" присоединился в начале текущего сезона.

- В 15 лет я тренировался в "Барселоне", - цитирует RMC Балотелли. - Я провел там полгода, но затем перешел в "Интер". Я не остался, потому что команда, в которой я играл, потребовала слишком много.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

В Барселоне в курсе этого знакового для них события?

11:34

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