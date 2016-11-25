09:08 | ФУТБОЛ — Франция

Балотелли пропустит минимум 10 дней, Байс выбыл до конца года

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Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после поражения от "Шальке" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2) рассказал о ситуации с травмированными Марио Балотелли и Полем Байсом. Первый как минимум пропустит матчи с "Бастией", "Тулузой" и "Генгамом", а второй больше не выйдет на поле в 2016 году.

- Балотелли не будет доступен для трех матчей, которые будут в течение ближайших десяти дней, это точно, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Что касается последующих игр, то пока нет точной информации. Байс же больше не будет играть в этом году.

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