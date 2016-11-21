10:10 | ФУТБОЛ — Франция

Балотелли посетил миланское дерби во время матча "Ниццы" с "Сент-Этьеном"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли был замечен на трибунах "Сан-Сиро" во время вчерашнего матча 13-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Интером" (2:2). 26-летний итальянец предпочел последить за игрой своих бывших команд, чем отправиться с "орлятами" на игру 13-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (1:0). Принять же участие во встрече футболист не мог из-за дисквалификации.

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