Балотелли посетил миланское дерби во время матча "Ниццы" с "Сент-Этьеном"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли был замечен на трибунах "Сан-Сиро" во время вчерашнего матча 13-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Интером" (2:2). 26-летний итальянец предпочел последить за игрой своих бывших команд, чем отправиться с "орлятами" на игру 13-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (1:0). Принять же участие во встрече футболист не мог из-за дисквалификации.

Balotelli dateng juga ke San Siro pic.twitter.com/vOAiP3hLB0 – Berita & Info Milan (@Info4_Milanisti) 20 ноября 2016 г.