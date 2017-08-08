Балотелли опроверг информацию о превышении скорости и задержании

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли опроверг информацию о том, что был задержан итальянской полиции. Ранее появилась информация, что итальянский хавбек вместе со своим другом был остановлен правоохранительными органами при езде на скорости более 200 км/ч.

- Движение на скорости 200 км / ч по автомагистрали является уголовным преступлением, поэтому это неправда, - цитирует Football Italia Балотелли. - Об этом написали ревнивые люди, я не знаю, чему они завидуют. Может быть, моей машине, но правда в том, что это была рядовая остановка полицией, которую я спокойно прошел. Итальянские газеты любят мусор, они никогда не проверяют что истинно, а что ложно. Италия никогда не меняется, я счастлив во Франции.