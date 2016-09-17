17:24 | ФУТБОЛ — Франция

Балотелли не сыграет с "Монпелье"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не примет участия в ближайшем матче чемпионата Франции с "Монпелье". Как сообщает L’Equipe, итальянец пропустил субботнюю тренировку команды. Причины этого не уточняются.

В составе "Ниццы" Балотелли провел два матча. В лиге 1 в игре с "Марселем" (3:2) он оформил дубль, а после встречи группового турнира Лиги Европы с "Шальке" (0:1) получил порцию критики от СМИ. Наставник "Ниццы" Люсьен Фавр отметил, что итальянцу еще нужно набрать оптимальную форму. Напомним, что "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе Лиги Европы.

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Материалы REN-TV

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