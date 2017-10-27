Балотелли и Снайдер - в "старте" "Ниццы" на матч с "ПСЖ"

Стали известны составы "ПСЖ" и "Ниццу" на матч 11-го тура чемпионата Франции. С первых минут в стартовом составе гостей появятся Марио Балотелли и Весли Снайдер.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Рабьо, Дракслер, Мбаппе, Кавани, Ди Мария.

Запасные - Трапп, Пасторе, Моура, Маркиньюс, Менье, Ло Сельсо, Нкунку.

"Ницца": Кардиналь, Данте, Ле Маршан, Марлон, Лес-Мелу, Лусамба, Н. Менди, Бернер, Жалле, Балотелли, Снайдер.

Запасные - Бенитес, Суке, Тамезе, Плеа, Вальтер, Сен-Максимен, Козьелло.

Матч "ПСЖ" - "Ницца" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.