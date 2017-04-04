Балотелли хочет остаться в "Ницце"

Голкипер "Ниццы" Йоан Кардиналь сообщил, что нападающий Марио Балотелли хочет остаться во французском клубе. 26-летний итальянец прошлым летом на правах свободного агента перебрался в стан "орлят", подписав контракт до лета 2017 года.

- Марио сказал мне, что хотел бы остаться в "Ницце", так как здесь есть все, что нужно, - цитирует RMC Кардиналя. - Он очень счастлив здесь. Он видит, что великий футбольный проект развивается. Так почему бы не остаться? Однако, я знаю, что это будет очень сложно с точки зрения зарплаты, такого игрока, как Балотелли, она высока. Но если клуб способен удовлетворить его требования, то Бало будет очень счастлив.