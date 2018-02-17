Балотелли готов на убийство, если кто-то бросит в него банан

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли считает любые проявления расизма неприемлимыми. В матче 25-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (2:3) итальянский форвард подвергся оскорблениям на рассовой почве со стороны болельщиков команды-соперника.
Балотелли сообщил о случившемся судье, но тот показал желтую карточку игроку "Ниццы". Дисциплинарная комиссия Франции начала расследование по поводу данного инцидента. Итоговое заседание по этому вопросу состоится 15 марта.
- Я никогда не смирюсь с расизмом. Это неприемлимо, - цитирует Goal Балотелли. - Если кто-то бросит в меня банан на улице, я сяду в тюрьму, потому что убью их.
На этой неделе организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, призвала судью к ответу, а уполномоченный совет Ассоциации чернокожих людей (CRAN) подал на него иск в суд.
Решение по делу о расизме в адрес Балотелли примут в марте //
Kick It Out призвала к ответственности судью, показавшего желтую карточку Балотелли //
На арбитра, показавшего желтую карточку Балотелли, подали иск в суд за расизм
Serenky25
И бананов связку
17:31
Serenky25
Вот я играю в любителях..хоть бы кто пузырь бросил на поле...😁😁😁
17:31
letmebetomorrow
Вот после таких слов неуклонно очень долго доказывать, что ты цивилизованный человек, а не вчера с пальмы слез. Но баллотелли не лучший представитель.
16:56
Musorschik
Нет ничего более омерзительного, чем расизм! Кроме борьбы с расизмом, разве что...
16:28
foreverCSKAforever
Выглядит как призыв к действию болельщикам Локо в ответном матче ЛЕ с клубом этого хулигана. Надеюсь, УЕФА не оставит без внимания подобное подстрекательство.
16:00
баламошка
Это же всего лишь банана! Как их можно так ненавидеть?!
15:27
Vladi1313
Когда там у нас матч с Ниццей?)
15:24