Балотелли готов на убийство, если кто-то бросит в него банан

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли считает любые проявления расизма неприемлимыми. В матче 25-го тура чемпионата Франции против "Дижона"​ (2:3) итальянский форвард подвергся оскорблениям на рассовой почве со стороны болельщиков команды-соперника.

Балотелли сообщил о случившемся судье, но тот показал желтую карточку игроку "Ниццы". Дисциплинарная комиссия Франции начала расследование по поводу данного инцидента. Итоговое заседание по этому вопросу состоится 15 марта.

- Я никогда не смирюсь с расизмом. Это неприемлимо, - цитирует Goal Балотелли. - Если кто-то бросит в меня банан на улице, я сяду в тюрьму, потому что убью их.

На этой неделе организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, призвала судью к ответу, а уполномоченный совет Ассоциации чернокожих людей (CRAN) подал на него иск в суд.

Решение по делу о расизме в адрес Балотелли примут в марте //

Kick It Out призвала к ответственности судью, показавшего желтую карточку Балотелли //

На арбитра, показавшего желтую карточку Балотелли, подали иск в суд за расизм