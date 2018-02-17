15:12 | Футбол — Франция

Балотелли готов на убийство, если кто-то бросит в него банан

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли считает любые проявления расизма неприемлимыми. В матче 25-го тура чемпионата Франции против "Дижона"​ (2:3) итальянский форвард подвергся оскорблениям на рассовой почве со стороны болельщиков команды-соперника.

Балотелли сообщил о случившемся судье, но тот показал желтую карточку игроку "Ниццы". Дисциплинарная комиссия Франции начала расследование по поводу данного инцидента. Итоговое заседание по этому вопросу состоится 15 марта.

- Я никогда не смирюсь с расизмом. Это неприемлимо, - цитирует Goal Балотелли. - Если кто-то бросит в меня банан на улице, я сяду в тюрьму, потому что убью их.

На этой неделе организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, призвала судью к ответу, а уполномоченный совет Ассоциации чернокожих людей (CRAN) подал на него иск в суд.

Решение по делу о расизме в адрес Балотелли примут в марте //
Kick It Out призвала к ответственности судью, показавшего желтую карточку Балотелли //
На арбитра, показавшего желтую карточку Балотелли, подали иск в суд за расизм

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Serenky25

И бананов связку

17:31

Serenky25

Вот я играю в любителях..хоть бы кто пузырь бросил на поле...&#128513;&#128513;&#128513;

17:31

letmebetomorrow

Вот после таких слов неуклонно очень долго доказывать, что ты цивилизованный человек, а не вчера с пальмы слез. Но баллотелли не лучший представитель.

16:56

Musorschik

Нет ничего более омерзительного, чем расизм! Кроме борьбы с расизмом, разве что...

16:28

foreverCSKAforever

Выглядит как призыв к действию болельщикам Локо в ответном матче ЛЕ с клубом этого хулигана. Надеюсь, УЕФА не оставит без внимания подобное подстрекательство.

16:00

баламошка

Это же всего лишь банана! Как их можно так ненавидеть?!

15:27

Vladi1313

Когда там у нас матч с Ниццей?)

15:24

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