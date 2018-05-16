Балотелли договорился с "Марселем"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли останется в чемпионате Франции. Как сообщает Tutto Mercato Web, после истечения контракта с "орлятами" итальянец на правах свободного агента подпишет соглашение с "Марселем", которое уже согласовал. Окончательное решение будет принято после товарищеских матчей сборной Италии.

Напомним, ранее стало известно, что Балотелли может перебраться в чемпионат России, где будет выступать за ЦСКА.

В этом сезоне итальянский форвард отметился 27 голами в 37 играх во всех турнирах.

СМИ: ЦСКА интересуется ​Балотелли