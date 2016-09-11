20:31 | ФУТБОЛ — Франция

Балотелли дебютирует за "Ниццу" в матче с "Марселем"

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Стал известен стартовый состав "Ниццы" на матч 4-го тура чемпионата Франции против "Марселя". Форвард Марио Балотелли, перебравшийся в стан "орлят" в последний день трансферного окна, выйдет на поле с первых минут. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Ниццы" выглядит следующим образом: Кардинал, Перейра, Байсс, Данте, Сарр, Далберт, Сери, Сиприен, Козьелло, Плеа, Балотелли.

Напомним, "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе в Лиге Европы.

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