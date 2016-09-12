Балотелли дал интервью и получил приз лучшему игроку матча, находясь на массажном столе

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли после игры 4-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:2) был назван лучшим игроком встречи. Новичок "Ниццы" в дебютной для себя игре за новый клуб оформил дубль.
Соответствующую награду итальянскому футболисту вручили... когда он находился на массажном столе. После этого 26-летний форвард также дал небольшой комментарий относительно минувшей встречи.
Brilliant: Canal + reporter tries to interview Mario Balotelli on the treatment table. pic.twitter.com/2J0sKsXh9b– Get French Football (@GFFN) 11 сентября 2016 г.