08:21 | ФУТБОЛ — Франция

Балотелли больше всех зарабатывает в "Ницце"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком в своей команде, сообщает L'Equipe. 26-летний итальянец, перебравшийся во Францию летом из "Ливерпуля", зарабатывает в месяц 450 тысяч евро. На втором месте расположился защитник Данте с окладом в 250 тысяч евро, а замыкает тройку полузащитник Юнес Беланда, имеющий зарплату в 200 тысяч евро. Примечателен тот факт, что все эти игроки пришли в команду минувшим летом. Кроме того, остальные футболисты "Ниццы" не зарабатывают больше 80 тысяч евро в неделю.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thergothon

Сомневаюсь, что в месяц... Просто тогда вот это не в тему: Кроме того, остальные футболисты "Ниццы" не зарабатывают больше 80 тысяч евро в неделю.

08:49

Thergothon

Так в месяц или в неделю?

08:48

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