Балотелли больше всех зарабатывает в "Ницце"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком в своей команде, сообщает L'Equipe. 26-летний итальянец, перебравшийся во Францию летом из "Ливерпуля", зарабатывает в месяц 450 тысяч евро. На втором месте расположился защитник Данте с окладом в 250 тысяч евро, а замыкает тройку полузащитник Юнес Беланда, имеющий зарплату в 200 тысяч евро. Примечателен тот факт, что все эти игроки пришли в команду минувшим летом. Кроме того, остальные футболисты "Ниццы" не зарабатывают больше 80 тысяч евро в неделю.

L'Equipe have published the 11 biggest monthly salaries at Nice. #OGCN pic.twitter.com/DuhzlUsKgR – Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 15 декабря 2016 г.