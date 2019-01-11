Балло-Туре перешел в "Монако" из-за Анри

Новичок "Монако"​ Фоде Балло-Туре назвал причины, по которым решил уйти из "Лилля". 22-летний француз подписал с монегасками контракт до 2023 года.

- Проект "Монако" быстро убедил меня перспективой работать с Тьерри Анри, - цитирует пресс-служба клуба Балло-Туре. - Я с нетерпением жду начала работы под его руководством, чтобы учиться у него, перенять его опыт и футбольные качества. Также я очень хочу встретиться со своими партнерами по команде, чтобы начать работать вместе.