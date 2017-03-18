Бакайоко вызван в сборную Франции вместо Погба

Полузащитник "Монако" Темуе Бакайоко получил приглашение в сборную Франции, сообщает пресс-служба национальной команды. 22-летний француз вызван на замену хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, который получил травму. Он впервые получил вызов в первую сборную страны. Ранее Бакайоко выступал за молодежные сборные.

Напомним, 25 марта Франции предстоит провести матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Люксембурга, а 28-го французы сыграют товарищеский поединок с Испанией.