20:31 | ФУТБОЛ — Франция

Бакайоко вызван в сборную Франции вместо Погба

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Полузащитник "Монако" Темуе Бакайоко получил приглашение в сборную Франции, сообщает пресс-служба национальной команды. 22-летний француз вызван на замену хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, который получил травму. Он впервые получил вызов в первую сборную страны. Ранее Бакайоко выступал за молодежные сборные.

Напомним, 25 марта Франции предстоит провести матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Люксембурга, а 28-го французы сыграют товарищеский поединок с Испанией.

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Материалы REN-TV

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