Бакари Санья: "Марсель"? Не особо верю в этот вариант"

Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья признался, что не верит слухам об интересе к нему со стороны "Марселя". 34-летний француз ищет себе новый клуб, поскольку летом покидает "горожан" в статусе свободного агента.

– Я просто хочу играть, – цитирует RMC Санья. – Этот сезон был сложнее, чем прошлый. Мне хочется играть регулярно, вернуться в сборную Франции и попасть на чемпионат мира. "Марсель"? Я не особо верю в этот вариант. Меня спросили, что я думаю о клубе. Я честно ответил, лестно отозвался. "Марсель" один из лучших клубов Франции. Это масштабный проект. Но я не думаю о нем. Конкуренция? Она будет в любом клубе.