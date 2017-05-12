Бафетимби Гомис: "Остаться в "Марселе" - один из вариантов"

Нападающий "Марселя" Бафетимби Гомис не исключил, что останется в провансальском клубе. Форвард арендован до конца сезона "Марселем" у "Суонси" без права выкупа.

– Остаться в "Марселе" – один из вариантов. Я оставлю это руководителям клубов и моему агенту, – цитирует L’Equipe Гомиса, который забил в лиге 1 18 мячей. – Знаю, что они уже встречались. Также был небольшой разговор с тренером. Посмотрим. В футболе все происходит очень быстро. Я спокойно к этому всему отношусь. Думаю, что сделал достаточно. Если красивая история с "Марселем" закончится, я оставлю это в приятных воспоминаниях.