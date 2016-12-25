Азар сделал хет-трик с похмелья в ворота "Нанси"

Бельгийский полузащитник Эден Азар после продолжавшейся до утра вечеринки вышел на поле и за полчаса с небольшим сделал хет-трик. Историю, приключившуюся в конце сезона-2011/2012, когда полузащитник "Челси" еще играл за "Лилль", поведал его бывший партнер Рио Мавуба, который до сих пор выступает за клуб с севера Франции.

– В последнем туре предстоял домашний матч с "Нанси", результат которого не имел для нас никакого турнирного значения – "Лилль" в любом случае занимал итоговое третье место, – рассказал Мавуба в программе "Раздевалка" на телеканале SFR Sport. – В то же время для Азара матч был прощальным в составе клуба. Решили это дело отметить. Лично мне было все равно, так как заранее знал, что играть не буду.

Хотели посидеть недолго, но вечеринка затянулась, да так, что Азар отправился с нее, не заезжая домой, сразу в отель, где мы собирались к 10 часам утра. Туда он приехал в поддатом состоянии. А вечером игра. Тем не менее Эден вышел на поле и за полчаса сделал хет-трик (строго говоря, бельгиец забил голы на 10-й, 27-й и 34-й минутах, последний из них – с пенальти. – Прим. "СЭ"). "Лилль" победил – 4:1, мы же переглянулись и долго смеялись.