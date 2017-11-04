Автогол Тулалана помог "Ренну" одержать победу над "Бордо"

"Ренн" обыграл "Бордо" в матче 12-го тура чемпионата Франции - 1:0. Гол в свои ворота в этой встрече забил защитник жирондинцев Жереми Тулалан.
"Ренн" одержал третью подряд победу в чемпионате, "Бордо" потерпел третье поражение. Команды распологаются в середине турнирной таблицы.
Чемпионат Франции
Лига 1
12-й тур
"Ренн" - "Бордо" - 1:0 (1:0)
Гол: Тулалан, 11 - в свои ворота (1:0).
"Ренн": Коубек, Бааль (Фигейреду, 42), Траоре (Данзе, 55), Бенсебаини (Желен, 46), Гнаньон, Мауасса, Андре, Хазри, Буриго, Леа Силики, Мубеле.
"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Гаич, Плашил (Санкаре, 46), Тулалан, Вада (Камано, 46), Малком, Отавиу, Де Превиль (Кафу, 70), Менди.
Предупреждения: Отавиу, 42. Андре, 44. Камано, 47. Де Превиль, 68. Йованович, 70. Хазри, 80. Санкаре, 90.
Судья: Бюке.
3 ноября. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/