Автобус "Лиона" не выпустили с территории стадиона "Бастии"

"Лион" не может покинуть пределы стадиона "Бастии", где оказался заблокирован после инцидентов с болельщиками местного клуба. Как сообщает L’Equipe, после отмены матча игроки и сотрудники "Лиона" отправились в автобус, однако им не позволили выехать в аэропорт из соображений безопасности. Лионская команда была вынуждена вернуться в раздевалку.

Напомним, матч был отменен в перерыве из-за нападения фанатов "Бастии" на игроков "Лиона". Старт игры изначально был отложен на 50 минут из-за таких же нападений во время предматчевой разминки.