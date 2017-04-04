Атем Бен Арфа: "Я не восхищаюсь игрой Криштиану Роналду"

Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа отметил, что получает удовольствие от игры своего одноклубника Марко Верратти. При этом француз подчеркнул, что футбол в исполнении нападающего "Реала" Криштиану Роналду его не вдохновляет.
– Меня не восхищает игра Криштиану Роналду, – цитирует France Football Бен Арфа. – Он действует предсказуемо. А вот от игры Верратти я получаю удовольствие. То, что он делает на поле – магия, от которой никогда не знаешь, чего ждать.
Почти
Я тоже не восторге от игры Криштиану. Но выбрать себе кумира Верратти ??? Бен Арфа , ты оригинал. Трудно представить себе кого то кроме родных и близких Верратти , кто ждет неделю с нетерпением что бы сидя у экрана наслаждатся игрой этого вундеркинда. Кроме Бен Арфа ,конечно.
21:05