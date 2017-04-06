Атем Бен Арфа: "Моуринью и Симеоне убивают футбол"

Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа раскритиковал современный футбол. По словам хавбека, такие тренеры как Жозе Моуринью и Диего Симеоне губят игру.

- В современном футболе многие тренеры пытаются выстроить игру так, чтобы помешать сопернику. Смысл футбола не в том, что делают Моуринью и Симеоне, - приводит Goal.com слова Бен Арфа. - Их игра - полная противоположность Кройфа, который пропагандировал свободный стиль.

Сейчас футбол не приносит удовольствия, которое можно было получить раньше. Я больше не испытываю наслаждения от просмотра матчей. Даже в чемпионате Франции мы губим футбол.