09:27 | ФУТБОЛ — Франция

Атем Бен Арфа: "Моуринью и Симеоне убивают футбол"

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Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа раскритиковал современный футбол. По словам хавбека, такие тренеры как Жозе Моуринью и Диего Симеоне губят игру.

- В современном футболе многие тренеры пытаются выстроить игру так, чтобы помешать сопернику. Смысл футбола не в том, что делают Моуринью и Симеоне, - приводит Goal.com слова Бен Арфа. - Их игра - полная противоположность Кройфа, который пропагандировал свободный стиль.

Сейчас футбол не приносит удовольствия, которое можно было получить раньше. Я больше не испытываю наслаждения от просмотра матчей. Даже в чемпионате Франции мы губим футбол.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

ну, да, а ПСЖ в ответке против Барселоны просто чудеса атакующего футбола показал.

10:06

ravilius777

в 80-е и 90-е счет 0:0 и 1:1 был самым распрастраненным, всерьез хотели ворота увеличивать, сейчас норм, этот чудик гонит

09:59

goreotuma

achuburov тащи скорей ружье!

09:43

achuburov

что этот нигер себе позволяет???)))

09:38

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