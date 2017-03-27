Арсен Венгер: "Оказаться на месте Дидье Дешама – это настоящий кошмар"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что сборная Франции в ближайшее время станет сильнейшей в мире. По словам наставника, страна обладает широким выбором топ-футболистов.

– Уверен, что лучшие игроки мира на данный момент сосредоточены в сборной Франции, – цитирует Венгера FourFourTwo. – Может быть, я так считаю, потому что я француз. На самом деле оказаться на месте Дидье Дешама – это настоящий кошмар. Ведь очень сложно выбрать 20 лучших игроков страны, а потом из них еще 11 для стартового состава.

Считаю, что сборная Франции скоро станет сильнейшей в мире. Уже сейчас очень много топ-исполнителей, как это было 20 лет назад у сборной Бразилии. Во Франции можно везде встретить игроков, которые могут играть за сборную. 10 лет назад такого не было. Именно поэтому я считаю, что во Франции огромный потенциал.