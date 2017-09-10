Арсен Венгер: "Мбаппе - новый Пеле"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил восхищение нападающим "ПСЖ" Кильяном Мбаппе. Специалист подчеркнул, что в будущем его соотечественник может стать лучшим игроком в мире.

– Думаю, Кильян имеет исключительный футбольный ум, исключительный характер и исключительную веру в себя, – сказал для beIN Sports Венгер. – Я уже неоднократно говорил своим друзьям: "Мбаппе – новый Пеле". Он может стать лучшим игроком в мире, потому что имеет необходимые для этого харизму, характер и веру. Когда разговариваешь с ним, то в голове не может уложиться мысль, что ему всего 18 лет. Когда он получает мяч, возникает ощущение, что сейчас он сделает что-то особенное.