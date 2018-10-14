Арсен Венгер: "Анри - хороший выбор для "Монако"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Монако" поступил верно, назначив Тьерри Анри главным тренером. Венгер ранее тоже работал с монегасками и работал с Анри в "Арсенале".

– Анри – хороший выбор для "Монако", – цитирует AFP Венгера. – Он заслужил такое доверие. Анри очень умен, хорошо понимает футбол. Поэтому у него есть все, чтобы добиться успеха. Но на старте всегда нужно немного удачи. Ему нужно правильно воспринимать окружающую действительность и чем-то жертвовать. Нужно отказаться от свободного времени.