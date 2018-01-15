Арбитр ударил игрока "Нанта", а затем удалил его. Видео

Необычный момент произошел в концовке матча 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ".
Главный арбитр встречи Тони Шапрон в ходе атаки парижан бросился наперерез защитнику "канареек" Диегу Карлосу и после контакта оказался на поле. Со злости рефери ударил игрока по ноге, а затем показал ему красную карточку.
На поле возникла стычка, которая продлилась несколько минут.
Напомним, что ранее Тони Шапрон принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона.
Президент "Нанта": "Шапрон - пародия на судью" //
Ясин Бамму: "Интересно, есть ли у Шапрона футбола "ПСЖ" //
Тренер сборной Франции: "Может быть, Шапрон подумал, что он на татами" //
Валентен Ронжье: "Надеюсь, Шапрона накажут"
In the Nantes/PSG game Diego Carlos was sent off for nudging the referee. So the referee kicked him back pic.twitter.com/ltU12V0pKG– Amitai Winehouse (@awinehouse1) 14 января 2018 г.
Джаггер555
Нужно чтобы в чемпионате России разрешили судьям бить игроков.
04:30
Millwall82
Это же Карасев!
04:16
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
да все там умышленно. надо было еще свисток в ж вставить. чел заиграл и поступил так, как обычно делает с противником. а тут случайно судья подвернулся.
03:10
mrazotka
судья просто конченный...походу ему пора заканчивать уже с футболом сейчас
02:56
Makedonsky
alex-ls, ты видос смотрел полностью? игрок бежит прямо, арбитр рядом параллельно с ним, обогнать не может и резко подрезает игрока.. никакого умышленного движения со стороны игрока не было вообще
02:53
alex-ls
так его игрок умышленно толкнул в спину, это видно на повторе. красная заслуженная. а вот ногой зря ответил
02:48