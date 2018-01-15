Арбитр ударил игрока "Нанта", а затем удалил его. Видео

Необычный момент произошел в концовке матча 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ".

Главный арбитр встречи Тони Шапрон в ходе атаки парижан бросился наперерез защитнику "канареек" Диегу Карлосу и после контакта оказался на поле. Со злости рефери ударил игрока по ноге, а затем показал ему красную карточку.

На поле возникла стычка, которая продлилась несколько минут.

Напомним, что ранее Тони Шапрон принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона.

Президент "Нанта": "Шапрон - пародия на судью" //

Ясин Бамму: "Интересно, есть ли у Шапрона футбола "ПСЖ" //

Тренер сборной Франции: "Может быть, Шапрон подумал, что он на татами" //

Валентен Ронжье: "Надеюсь, Шапрона накажут"