01:31 | Футбол — Франция

Арбитр ударил игрока "Нанта", а затем удалил его. Видео

Арбитр Тони ШАПРОН отомстил ДИЕГУ КАРЛОСУ (в центре). Фото AFP
Арбитр Тони ШАПРОН отомстил ДИЕГУ КАРЛОСУ (в центре). Фото AFP
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Необычный момент произошел в концовке матча 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ".

Главный арбитр встречи Тони Шапрон в ходе атаки парижан бросился наперерез защитнику "канареек" Диегу Карлосу и после контакта оказался на поле. Со злости рефери ударил игрока по ноге, а затем показал ему красную карточку.

На поле возникла стычка, которая продлилась несколько минут.

Напомним, что ранее Тони Шапрон принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона.

Президент "Нанта": "Шапрон - пародия на судью" //
Ясин Бамму: "Интересно, есть ли у Шапрона футбола "ПСЖ" //
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Валентен Ронжье: "Надеюсь, Шапрона накажут" 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Джаггер555

Нужно чтобы в чемпионате России разрешили судьям бить игроков.

04:30

Millwall82

Это же Карасев!

04:16

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

да все там умышленно. надо было еще свисток в ж вставить. чел заиграл и поступил так, как обычно делает с противником. а тут случайно судья подвернулся.

03:10

mrazotka

судья просто конченный...походу ему пора заканчивать уже с футболом сейчас

02:56

Makedonsky

alex-ls, ты видос смотрел полностью? игрок бежит прямо, арбитр рядом параллельно с ним, обогнать не может и резко подрезает игрока.. никакого умышленного движения со стороны игрока не было вообще

02:53

alex-ls

так его игрок умышленно толкнул в спину, это видно на повторе. красная заслуженная. а вот ногой зря ответил

02:48