Арбитр отстранен за удар игрока "Нанта" во время матча с "ПСЖ"

Главный арбитр матча "Нант" – "ПСЖ" (0:1) Тони Шапрон временно отстранен от работы за удар игрока во время встречи, информирует пресс-служба Федерация футбола Франции.

На 91-й минуте Шапрон упал на газон, когда нападающий "Нанта" Диего Карлос случайно задел его ногу. Падая, судья попытался ударить игрока. Затем он показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

После встречи Шапрон признал, что игрок нечаянно коснулся его. Теперь арбитр предстанет перед дисциплинарным комитетом французской лиги. Его будщее будет определено по итогам расследования. Пока же Шапрон отстранен от обслуживания матча "Анже" – "Труа" в 21-м туре.

Арбитр ударил игрока "Нанта", а затем удалил его. Видео //

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