Арбитр отстранен за удар игрока "Нанта" во время матча с "ПСЖ"

Главный арбитр матча "Нант" – "ПСЖ" (0:1) Тони Шапрон временно отстранен от работы за удар игрока во время встречи, информирует пресс-служба Федерация футбола Франции.
На 91-й минуте Шапрон упал на газон, когда нападающий "Нанта" Диего Карлос случайно задел его ногу. Падая, судья попытался ударить игрока. Затем он показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.
После встречи Шапрон признал, что игрок нечаянно коснулся его. Теперь арбитр предстанет перед дисциплинарным комитетом французской лиги. Его будщее будет определено по итогам расследования. Пока же Шапрон отстранен от обслуживания матча "Анже" – "Труа" в 21-м туре.
Арбитр ударил игрока "Нанта", а затем удалил его. Видео //
Президент "Нанта": "Шапрон - пародия на судью"
O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP– globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.
alex-ls
hant64 врезал по ногам да зря, но понятная реакция когда тебя толкают в спину и ты падаешь
16:56
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
hant64, я тоже, когда метро пользовался раньше, то всегда непроизвольно пинал всех, кто впереди. помогало - двигаешься раза в 3 быстрее остальных. мол "ой, эт я не специально".
16:51
hant64
alex-ls на повторе четко видно как игрок умышленно толкает арбитра в спину, но надо же хайп поднять дурачкам---------- Где ты там умышленный толчок увидел? Игрок бежал вперёд, все внимание было на мяч, следил за развитием атаки, а тут арбитр перед носом возник - движение рукой было непроизвольным, чтобы не столкнуться. Может, и по ногам судье Карлос врезал тоже умышленно? А что, для профилактики, чтобы в следующий раз не путался под ногами)))
16:19
hant64
Даже в нашем футболе судьи так не чудят)))
16:14
alex-ls
на повторе четко видно как игрок умышленно толкает арбитра в спину, но надо же хайп поднять дурачкам
16:12
Рюрик 09
Что-то не так во французском футболе - Будогосский легко объяснил бы, что арбитр прав по всем статьям.)))))))))))))))
15:32