"Анже" спустя 60 лет вышел в финал Кубка Франции

"Анже" на своем поле переиграл "Генгам" и вышел в финал Кубка Франции. Черно-белые впервые с 1957 года сыграют в финале турнира.
Второй финалист определится завтра в матче между "Монако" и "ПСЖ".
Кубок Франции
1/2 финала
"Анже" - "Генгам" - 2:0 (1:0)
Голы: Мангани, 38 (1:0). Токо Экамби, 90+2 (2:0).
Нереализованный пенальти: Бриан, 88 (вратарь).
"Анже": Летелье, Траоре, Сиссоко, Тома, Мансо, Мангани, Ндой, Сантамария, Бериго (Пепе, 62), Бамба (Павлович, 87), Дьедиу (Токо Экамби, 83).
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал (Мартинс Перейра, 71), Икоко, Дидо, Салибюр (Прива, 84), Диалло (Де Пов, 64), До, Бриан, Менди.
Предупреждения: Кербрат, 19. Бамба, 50. Диалло, 60. Дидо, 75. Мангани, 90.
Судья: Милло.
25 апреля. Анже. Стадион "Раймон Копа".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/highest/2016-2017/playoff/
Thomas_Boy
Понятно, что в финале "Анжер" получит полную авоську. Но! Выход в финал - потрясающий успех. Танцуй, Анжер! Танцуй как Миллер! Это была прекрасная победа! Безумно рад.
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