"Анже" спустя 60 лет вышел в финал Кубка Франции

"Анже" на своем поле переиграл "Генгам" и вышел в финал Кубка Франции. Черно-белые впервые с 1957 года сыграют в финале турнира.

Второй финалист определится завтра в матче между "Монако" и "ПСЖ".

Кубок Франции

1/2 финала

"Анже" - "Генгам" - 2:0 (1:0)

Голы: Мангани, 38 (1:0). Токо Экамби, 90+2 (2:0).

Нереализованный пенальти: Бриан, 88 (вратарь).

"Анже": Летелье, Траоре, Сиссоко, Тома, Мансо, Мангани, Ндой, Сантамария, Бериго (Пепе, 62), Бамба (Павлович, 87), Дьедиу (Токо Экамби, 83).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал (Мартинс Перейра, 71), Икоко, Дидо, Салибюр (Прива, 84), Диалло (Де Пов, 64), До, Бриан, Менди.

Предупреждения: Кербрат, 19. Бамба, 50. Диалло, 60. Дидо, 75. Мангани, 90.

Судья: Милло.

25 апреля. Анже. Стадион "Раймон Копа".