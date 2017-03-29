Антуан Комбуаре: "Матч Франция - Испания изменил мое отношение к видеоповторам в футболе"

Главный тренер "Генгама" Антуан Комбуаре выступил за то, что в футболе необходимы видеоповторы. Вчера сборная Франции уступила Испании в товарищеском матче (0:2), при этом на игре была опробована система видеоповторов. После просмотра моментов гол Антуана Гризманна был отменен и засчитан мяч Жерара Деулофеу.

- Видеоповторы - очень хорошая вещь, даже если она, к сожалению, была вчера не в пользу нашей сборной Франции, - цитирует L'Equipe Комбуаре. - Конечно, видео не решит все проблемы. Тем не менее, мы все видели вчера, что видео позволяет принимать справедливые решения. Не буду отрицать, что лично я раньше был против из-за того, что просмотр повторов может занять некоторое время. Однако мы увидели, что за игру может быть таких ситуаций всего 3-4, все решилось быстро. Это заставило меня изменить мое мнение. Теперь я за видеоповторы.

Видео все видит: телекамеры против Франции