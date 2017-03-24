Антуан Гризманн: "Мбаппе усадит меня на скамейку запасных в сборной Франции"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высоко оценил уровень 18-летнего новичка национальной команды Кильяна Мбаппе. По его мнению, юный нападающий вскоре будет играть в стартовом составе "трехцветных".
"Да, Дим (Обращение к Димитри Пайету. - Прим. "СЭ")! Именно он усадит нас на скамейку запасных", - написал Гризманн на своей странице в "Инстаграм".
баламошка
Нечего белозадому Гризману делать в сборной Франции. Он и на француза не похож - не негр и не араб.
14:59
Ботаникум
Трезеге и Анри уживались в чемпионской сборной Франции. Сборной нужен новый Лоран Блан, да и Погба пока не Виейра. А результативный форвард нужен ЛЮБОЙ сборной!
14:22