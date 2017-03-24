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Антуан Гризманн: "Мбаппе усадит меня на скамейку запасных в сборной Франции"

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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высоко оценил уровень 18-летнего новичка национальной команды Кильяна Мбаппе. По его мнению, юный нападающий вскоре будет играть в стартовом составе "трехцветных".

"Да, Дим (Обращение к Димитри Пайету. - Прим. "СЭ")! Именно он усадит нас на скамейку запасных", - написал Гризманн на своей странице в "Инстаграм".

 

Ouai Diiiim ! C'est lui qui va nous mettre sur le banc 😂😂😂🤙🏽👌🏽 #mbappe

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) Мар 23 2017 в 1:16 PDT

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Нечего белозадому Гризману делать в сборной Франции. Он и на француза не похож - не негр и не араб.

14:59

Ботаникум

Трезеге и Анри уживались в чемпионской сборной Франции. Сборной нужен новый Лоран Блан, да и Погба пока не Виейра. А результативный форвард нужен ЛЮБОЙ сборной!

14:22

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