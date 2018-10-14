Антуан Гризманн: "Буду горд, даже если "Золотой мяч" возьмет кто-то другой из французов"

Нападающий сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что мечтает выиграть "Золотой мяч" в этом году. Он стал чемпионом мира со сборной и выиграл с "Атлетико" Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

– Было бы хорошо, если бы трофей взял француз, – цитирует Marca Гризманна. – Еще лучше, если это буду я. Но даже если это будет кто-то другой из сборной Франции, я буду так же горд. Мы провели отлично чемпионат мира, и я очень доволен.

Могу быть рад уже тому, что претендую на этот трофей. Понятно, что без коллектива мы не можем ни за что бороться. И было бы исполнением мечты выиграть "Золотой мяч".