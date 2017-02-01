Антони Лопеш: "Я не хотел принизить руководителей "Сент-Этьена"

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш выразил сожаление по поводу того, что его действия в матче 1/16 финала Кубка Франции с "Марселем" (1:2) могли оскорбить "Сент-Этьен". Португалец заклеил название этого клуба на номере своей формы, где были написаны все обладатели трофея за его историю.

– Я не думал, что все это наберет такие обороты, – цитирует Le Progres Лопеша. – Услышал и прочитал по этому поводу то, что меня поразило. Мы знаем, что такое социальные сети. У нас нет места ошибкам. Я ничего плохого не сделал. Соперничество между "Лионом" и "Сент-Этьеном" исключительно спортивное. И это могут понять болельщики. Если же я принизил руководство "Сент-Этьена", то сожалею об этом. У меня не было такой цели.