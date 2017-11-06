Антони Лопеш: "Фекир провоцировал фанатов? Спросите у Месси"

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш не считает, что нападающий его команды Набиль Фекир провоцировал фанатов "Сент-Этьена" в конце игры, которая завершилась со счетом 5:0 в пользу лионцев. После второго гола Фекира болельщики ворвались на поле, из-за чего матч пришлось прерывать.

– Это была провокация? Спросите у Месси. Он делал то же самое на "Сантьяго Бернабеу", – цитирует A Bola Лопеша. – Сам по себе счет 0:5 уже привел к напряжению, фанаты "Сент-Этьена" были на взводе. А Фекир лишь отпраздновал свой гол.