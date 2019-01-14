Анри рассказал о сильных качествах Фабрегаса

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри заявил, что полузащитник монегасков Сеск Фабрегас может изменить ситуацию на поле. 31-летний испанец в воскресенье дебютировал в составе красно-белых в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (1:1).

- Сеск провел только одну тренировку перед этой игрой, - приводит слова Анри Sky Sports. - Было бы странно, если бы мы сразу заметили эффект Фабрегаса. Когда он выходит на поле, ситуация меняется. Он знает, как успокоить команду. Сеск всегда может сделать правильный пас, как вчера в случае с Тилемансом. Он хорошо видит поле.

"Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков после 19 туров.

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