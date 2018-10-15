Анри провел первую тренировку в "Монако"

Новый главный тренер "Монако" Тьерри Анри провел первую тренировку на базе монегасков. Перед началом занятия Анри пообщался со всеми игроками несколько минут, после чего приступил к выполнению плана тренировки. Накануне Анри посетил занятия молодежной команды "Монако".
Напомним, что у руля "Монако" легендарный нападающий сменил Леонарду Жардима, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов: монегаски не могут выиграть десять матчей подряд.
🎥 TRAINING– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 октября 2018 г.
Retour en images sur le 1er entrainement de @ThierryHenry au CE de La Turbie ! #ForeverMonaco pic.twitter.com/6myuxm9W5o
Загрузка...