Анри провел первую тренировку в "Монако"

Новый главный тренер "Монако" Тьерри Анри провел первую тренировку на базе монегасков. Перед началом занятия Анри пообщался со всеми игроками несколько минут, после чего приступил к выполнению плана тренировки. Накануне Анри посетил занятия молодежной команды "Монако".

Напомним, что у руля "Монако" легендарный нападающий сменил Леонарду Жардима, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов: монегаски не могут выиграть десять матчей подряд.