Анри обвинил "Монако" в пассивности, но похвалил Головина

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри попытался найти позитив в матче чемпионата Франции с "Дижоном" (2:2). В лиге 1 монегаски не могут победить с первого тура.

– Ситуация сложная, да, – цитирует L’Equipe Анри. – Мы говорим о многочисленных потерях. Но я хочу поговорить о тех, кто есть в команде. Они пытаются бороться. В течение часа мы были пассивными, поэтому я выпустил Пеле вместо Тилеманса. Хороший матч провел Диоп. Он прессинговал, брал на себя ответственность, просил мяч. Это положительный момент. Так же играли и Головин с Силлой. Три недели назад мы бы проиграли такой матч. А тут отреагировали. Это тоже хорошо. Хотя час играли пассивно. В перерыве попытались перестроить игру. При счете 1:2 поняли, что нужно прессинговать. Я должен оставаться позитивным даже в таких случаях. Мы не проиграли сегодня, не проиграли в Брюгге.