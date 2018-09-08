Анри не возглавил "Бордо" по финансовым причинам

Американский инвестор Джозеф Дагроса, являющийся владельцем компании, которая вскоре станет владельцем "Бордо" назвал причины, по которым Тьерри Анри не возглавил команду. Клуб вел переговоры с экс-игроком сборной Франции после отстранения от работы Густаво Пойета.

– Мы не смогли договориться с Анри по финансовым причинам, – цитирует RMC Дагросу.

Тьерри Анри продолжит работу в сборной Бельгии //

"Бордо" не сможет удовлетворить финансовые запросы Раньери //

В "Бордо" подтвердили, что Анри не возглавит команду //

Анри и "Бордо" не смогли договориться