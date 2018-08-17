Анри может сменить Пойета в "Бордо"

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри может возглавить "Бордо" после того, как главный тренер клуба Густаво Пойет был отстранен от работы с командой, информирует Goal.

По данным издания, в команде активно занимаются поиском замены тренеру. Руководство заинтересовано видеть на этом месте экс-футболиста "Арсенала" и планируют связаться с ним в ближайшее время.

Пойет был отстранен после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Президент "Бордо" Стефан Мартен отстранил Пойета от работы. Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, некоторые из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился сам президент клуба.

Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали. Ранее сообщалось, что француз возглавит "Астон Виллу", но клуб принял решение оставить на посту тренера Стива Брюса. Также Анри сватали в сборную Египта.