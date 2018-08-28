Анри и "Бордо" не смогли договориться

"Бордо" отказался от идеи приглашать на пост главного тренера бывшего форварда "Арсенала" Тьерри Анри. Как сообщает L’Equipe, стороны не договорились по условиям сделки.

Анри якобы не устроили гарантии, которые ему были готовы предоставить руководители "Бордо". А боссов клуба не устроили требования, которые предъявляет через своего агента Анри, учитывая, что у него нет опыта самостоятельной тренерской работы. По данным источника, он просил 200 тысяч евро в месяц.

Напомним, что "Бордо" ищет нового главного тренера после отстранения Густаво Пойета из-за конфликта между ним и руководством.