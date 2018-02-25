Аниме-баннер фанатов "ПСЖ" перед матчем против "Марселя". Фото

Болельщики "ПСЖ" развернули эффектный баннер перед началом матча 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя". На полотне, подготовленном поклонниками парижан. изображен главный герой манги и аниме-сериалов Dragon Ball ("Жемчуг дракона") Сон Гоку с эмблемой клуба на груди.

Перед очным противостоянием "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 26 играх 68 очков. В активе "Марселя" на 13 очков меньше.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Марсель"