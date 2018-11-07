Анелька будет работать с нападающими "Лилля"

Бывший нападающий "ПСЖ", "Челси" и сборной Франции Николя Анелька вошел в тренерский штаб молодежной команды "Лилля". 39-летний француз стал тренером нападающих "догов".
Nicolas Anelka au LOSC auprès des jeunes attaquants lillois ⚽– LOSC (@losclive) 7 ноября 2018 г.
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Ранее Анелька был играющим тренером в клубе "Мумбаи Сити".
Напомним, Анелька является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала". Он также дважды выигрывал чемпионат Англии (в составе "Арсенала" и "Челси"), а также серию А (в составе "Ювентуса").
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