Анелька будет работать с нападающими "Лилля"

Бывший нападающий "ПСЖ", "Челси" и сборной Франции Николя Анелька вошел в тренерский штаб молодежной команды "Лилля". 39-летний француз стал тренером нападающих "догов".

Nicolas Anelka au LOSC auprès des jeunes attaquants lillois ⚽



Lire le communiqué ➡ https://t.co/wLgBrQoBkY pic.twitter.com/scliIw1oY9 – LOSC (@losclive) 7 ноября 2018 г.

Ранее Анелька был играющим тренером в клубе "Мумбаи Сити".

Напомним, Анелька является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала". Он также дважды выигрывал чемпионат Англии (в составе "Арсенала" и "Челси"), а также серию А (в составе "Ювентуса").

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