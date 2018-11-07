16:50 | Футбол — Франция

Анелька будет работать с нападающими "Лилля"

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Бывший нападающий "ПСЖ", "Челси" и сборной Франции  Николя Анелька вошел в тренерский штаб молодежной команды "Лилля". 39-летний француз стал тренером нападающих "догов".

Ранее Анелька был играющим тренером в клубе "Мумбаи Сити".

Напомним, Анелька является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала". Он также дважды выигрывал чемпионат Англии (в составе "Арсенала" и "Челси"), а также серию А (в составе "Ювентуса").

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