Андреа Раджи: "Неймар должен больше уважать своих коллег"

Защитник "Монако" Андреа Раджи раскритиковал поступок нападающего "ПСЖ" Неймара, который он совершил в полуфинальном матче Кубка французской против "Ренна" (3:2).

Бразилец протянул руку сопернику, чтобы помочь ему подняться с газона, но потом убрал ее. За это форвард получил желтую карточку.

– Неймар должен проявлять больше уважения по отношению к своим коллегам, – приводит ESPN слова Раджи. – Я видел его поступок. Он был не очень хорош.