Андреа Раджи: "Монако" сам делал подарки Балотелли"

Защитник "Монако" Андреа Раджи считает, что не нужно преувеличивать значение поражения от "Ниццы" (0:4) в матче 6-го тура лиги 1. Дубль в этом поединке оформил форвард "Ниццы" Марио Балотелли.

– Мы проиграли лишь одну битву, – цитирует Le Figaro Раджи. – Но посмотрим, где в итоге окажемся мы, а где – "Ницца". Когда пропускаешь два мяча подряд, это больно. "Ницца" играла очень хорошо. Мы же нервничали. Дерби проиграли, но впереди матчи с "Анже" и "Байером". Я знаю, что сегодня ничего не получалось, но не вижу глобальных проблем. Балотелли? Мы ему сделали хорошие подарки. Хотя это отличный игрок, бесспорно.