Андреа Раджи: "Мбаппе - настоящий феномен"

Защитник "Монако" Андреа Раджи выразил восхищение своим одноклубником Кильяном Мбаппе. 18-летний француз в этом сезоне забил 22 гола и сделал 11 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.

- Мбаппе - настоящий феномен, - цитирует La Gazzetta dello Sport Раджи. - Когда играешь против него на тренировке, остается лишь молиться и надеяться, что он что-то не так сделает, иначе его не остановить. В игре "один на один" он очень быстр и имеет отличную технику. Он не чувствовал никакого давления в играх с "Манчестер Сити" и "Боруссией". Надеюсь, он продолжит в том же духе и забьет еще и в двух матчах против "Ювентуса".