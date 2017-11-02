Андре-Пьер Жиньяк: "Форма "ПСЖ" - самая уродливая в мире"

Нападающий мексиканского "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяк не упускает возможности покритиковать "ПСЖ". Экс-игрок "Марселя" ранее не раз отличался резкими негативными высказываниями в адрес парижан, характеризуя негативно руководство клуба, стадион и даже болельщиков. Теперь дошло дело до формы "ПСЖ".
Во время одной из фотосессий в Мексике с фанатами Жиньяк заметил прошедшего мимо человека в форме "ПСЖ".
– Это самая уродливая форма в мире, – сказал ему в спину Жиньяк, не сдержавшись.
Même aux Mexique, @10APG n'oublie pas la rivalité #OMPSG 😅#ElBomboro, @InterieurSport à retrouver samedi 00H12 (Vendredi soir) sur C+SPORT pic.twitter.com/pq3HPAFS9Y– Canal Football Club (@CanalFootClub) 2 ноября 2017 г.