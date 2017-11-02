Андре-Пьер Жиньяк: "Форма "ПСЖ" - самая уродливая в мире"

Нападающий мексиканского "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяк не упускает возможности покритиковать "ПСЖ". Экс-игрок "Марселя" ранее не раз отличался резкими негативными высказываниями в адрес парижан, характеризуя негативно руководство клуба, стадион и даже болельщиков. Теперь дошло дело до формы "ПСЖ".

Во время одной из фотосессий в Мексике с фанатами Жиньяк заметил прошедшего мимо человека в форме "ПСЖ".

– Это самая уродливая форма в мире, – сказал ему в спину Жиньяк, не сдержавшись.